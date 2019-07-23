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Французькі праві бойкотуватимуть 16-річну шведську активістку у парламенті

Вівторок, 23 липня 2019, 18:31

Консервативні і ультраправі французькі депутати заявили, що бойкотуватимуть візит до парламенту шведської активістки Грети Тунберг, і висловили образи на її адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тунберг запроcила міжпартійна група політиків для участі у засіданні французького парламентського комітету. Також вона у вівторок спостерігатиме за пленарним засіданням з місць для публіки.

Законодавці з консервативної партії "Республіканців" і ультраправої "Національне об'єднання" заявили, що не будуть присутні на засіданні.

"Я закликаю своїх колег бойкотувати Грету Тунберг. Нам не потрібні гуру апокаліпсису", - сказав Гійом Ларрів, який бореться за посаду лідера Les Republicains.

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Останніми місяцями мільйони молодих людей у ​​всьому світі втікали з школи по п'ятницях, щоб підтримати вимоги Тунберг щодо термінових дій урядів з метою стримування викидів вуглецю.

Ще один кандидат на пост голови партії, Жюльєн Обер, заявив: "Не розраховуйте, що я аплодуватиму пророчиці в шортах, Нобелівській премії страху".

Тунберг почала кліматичний протест біля шведського парламенту в серпні минулого року. Шкільний страйковий рух у п'ятницю "заради майбутнього" розповсюдився на понад 100 країн світу.

Очікується, що французький парламент у вівторок ухвалить всеосяжну економічну і торговельну угоду між ЄС і Канадою (CETA), яка піддавалася критиці екологів.

Зелені депутати, а також урядові міністри захищали Тунберг і боротьбу з глобальним потеплінням, що, за словами уряду, буде пріоритетом другої частини мандату Макрона.

Як відомо, Грета Тунберг увійшла  до нового списку 100 найвпливовіших людейсвіту за версією журналу Time.

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