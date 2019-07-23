Французские правые будут бойкотировать 16-летнюю шведскую активистку в парламенте

Консервативные и ультраправые французские депутаты заявили, что будут бойкотировать визит в парламент шведской активистки Греты Тунберг, и высказали оскорбления в ее адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters .

Тунберг приглаcила межпартийная группа политиков для участия в заседании французского парламентского комитета. Также она во вторник будет наблюдать за пленарным заседанием с мест для публики.

Законодатели из консервативной партии "Республиканцы" и ультраправого "Национального объединения" заявили, что не будут присутствовать на заседании.

"Я призываю своих коллег бойкотировать Грету Тунберг. Нам не нужны гуру апокалипсиса", - сказал Гийом Ларрив, который борется за пост лидера "Республиканцев".

В последние месяцы миллионы молодых людей во всем мире не посещали школы по пятницам, чтобы поддержать требования Тунберг по поводу срочных действий правительств для сдерживания выбросов углерода.

Еще один кандидат на пост председателя партии, Жюльен Обер, заявил: "Не рассчитывайте, что я буду аплодировать пророчице в шортах, Нобелевской премии страха".

Тунберг начала климатический протест у шведского парламента в августе прошлого года. &Nbsp; Школьное забастовочное движение "Пятница ради будущего" распространилось более чем 100 стран мира.

Ожидается, что французский парламент во вторник одобрит всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA), которое подвергали критике экологи.

Зеленые депутаты, а также правительственные министры защищали Тунберг и борьбу с глобальным потеплением, что, по словам правительства, будет приоритетом второй части мандата Макрона.

Как известно, Грета Тунберг вошла в новый список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.