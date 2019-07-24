Британія не може посилити присутність у Перській затоці, половина кораблів на ремонті

Майже половина фрегатів і есмінців Королівського флоту Великої Британії не готові виконувати завдання через тривалий ремонт, і країна не може збільшити військову присутність у Перській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Міністерство оборони Британії визнало, що шість з 13 фрегатів і три з шести есмінців перебувають на плановому обслуговуванні і тому не можуть бути розгорнуті.

Фрегати проходять модернізацію двигунів і процедури для продовження терміну їхньої служби, оскільки через затримки з поставкою нових кораблів термін служби повинен перевищувати заплановані 20 років.

Есмінці, кожен з яких коштує 1 млрд фунтів, отримують серйозне технічне оновлення після того, як Міноборони визнало, що кораблі не можуть впоратися з теплим кліматом Перської затоки.

Зазвичай, на плановому ремонті можуть перебувати до однієї третини даного складу кораблів. При ремонті половини кораблів можливості британського флоту для захисту комерційного судноплавства і посилення присутності в регіоні обмежені, оскільки ці 19 фрегатів і есмінців є основними військовими кораблями, що забезпечують безпеку торгових суден.

У 2016 році комітет з оборони парламенту Британії оприлюднив звіт, в якому йдеться про те, що військовий флот країни має критично низьку кількість кораблів і вона може ще зменшитися.

У вересні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Королівський флот Британії може відправити в море лише чверть своїх бойових кораблів через скорочення бюджетних витрат.

Нагадаємо, Британія запропонувала створити військово-морську місію під керівництвом Європи для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку на тлі кризи з Іраном.