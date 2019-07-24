Британия не может усилить присутствие в Персидском заливе, половина кораблей на ремонте

Почти половина фрегатов и эсминцев Королевского флота Великобритании не готовы выполнять задачи из-за длительного ремонта, и страна не может увеличить военное присутствие в Персидском заливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Министерство обороны Великобритании признало, что шесть из 13 фрегатов и три из шести эсминцев находятся на плановом обслуживании и поэтому не могут быть развернуты.

Фрегаты проходят модернизацию двигателей и процедуры для продления срока их службы, поскольку из-за задержки с поставкой новых кораблей их срок службы должен превышать запланированные 20 лет.

Эсминцы, каждый из которых стоит 1 млрд фунтов, получают серьезное техническое обновление после того, как Минобороны признало, что корабли не могут справиться с теплым климатом в Персидском заливе.

Обычно в плановом ремонте могут находиться до одной трети данного состава кораблей. При ремонте половины кораблей возможности британского флота для защиты коммерческого судоходства и усиления присутствия в регионе ограничены, поскольку эти 19 фрегатов и эсминцев являются основными военными кораблями, которые обеспечивают безопасность торговых судов.

В 2016 году комитет по обороне парламента Великобритании обнародовал отчет, в котором говорится, что военный флот страны имеет критически низкое количество кораблей и оно может еще уменьшиться.

В сентябре 2017 года СМИ сообщали, что Королевский флот Британии может отправить в море лишь четверть своих боевых кораблей из-за сокращения бюджетных расходов.

Напомним, Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.