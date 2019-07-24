Україна попросила Грузію розслідувати катастрофу траулера біля берегів Африки

Україна звернулася до Грузії, під прапором якої ходив траулер "Іван Голубець", що зазнав аварії біля берегів Мавританії, з проханням провести об’єктивне розслідування інциденту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства України.

"З метою об’єктивного розслідування і з’ясування причин інциденту на ВАТМ "Іван Голубець" Держрибагентство звернулось до компетентних органів Грузії, як держави прапора, з проханням провести власне розслідування інциденту із залученням компетентних органів Мавританії, у територіальних водах якої сталась подія”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що також за ініціативи Держрибагентства буде створено комісію із залученням інших центральних органів виконавчої влади та державних підприємств.

У Держрибагентстві вказують, що фрахтувальником риболовецького траулера "Іван Голубець" є компанія ЕВІАЛ БІЗНЕС ЛП. Підприємство експлуатує судно на умовах договору бербоут-чартеру від 24.02.2016 року. Строк дії договору – 10 років. Кошти від оренди надходять до державного бюджету України. Увесь екіпаж судна, зокрема капітан - найняті працівники фрахтувальника.

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ВАТМ “Іван Голубець” був тимчасово зареєстрований в Міжнародному реєстрі торгового флоту Грузії (на період договору бербоут-чартеру). Судно ходило під прапором Грузії та вело промисел в територіальних водах Мавританії та Белізу. На підставі Свідоцтва на право власності на судно, ВАТМ “Іван Голубець” належить ДП “Сервіс” як судновласнику.

19 липня 2019 року нібито через технічну несправність в машинному відділенні траулера "Іван Голубець" виникла пожежа. Капітан оголосив евакуацію екіпажу на борт іншого риболовецького судна, що перебувало поблизу.

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На борту судна під час пожежі було 86 членів екіпажу, із них 29 українців. Капітан судна — мешканець Криму Сергій Тимченко, який перебував у рейсі з українськими документами, пише "Укрінформ".

Також повідомляється, що на борту судна були три кадети з підконтрольного окупантам навчального закладу "Керченський державний морський університет". Підтверджено загибель двох моряків, один з них українець.

Під час буксирування судна в порт м. Нуадібу (Ісламська Республіка Мавританія), риболовецький траулер "Іван Голубець" затонув в океані, на глибині 35 метрів, через значні пошкодження пожежею.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох океанічних суден, що належать Україні. Наразі у державній власності також залишаються океанічні судна "Капітан Русак", "Олексій Слободчиков" та "Професор Михайло Александров".