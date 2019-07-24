Украина попросила Грузию расследовать катастрофу траулера у берегов Африки

Украина обратилась к Грузии, под флагом которой ходил траулер "Иван Голубец", потерпевший крушение у берегов Мавритании, с просьбой провести объективное расследование инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

"С целью объективного расследования и выяснения причин инцидента на ВАТМ "Иван Голубец" Госрыбагентство обратилось в компетентные органы Грузии как государства флага с просьбой провести собственное расследование инцидента с привлечением компетентных органов Мавритании, в территориальных водах которой произошло событие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также по инициативе Госрыбагентства будет создана комиссия с привлечением других центральных органов исполнительной власти и государственных предприятий.

В Госрыбагентства указывают, что фрахтователем рыболовного траулера "Иван Голубец" является компания "Эвиал БИЗНЕС ЛП". Предприятие эксплуатирует судно на условиях договора бербоут-чартера от 24.02.2016 года. Срок действия договора - 10 лет. Средства от аренды поступают в государственный бюджет Украины. Весь экипаж судна, в том числе капитан - нанятые работники фрахтователя.

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ВАТМ "Иван Голубец" был временно зарегистрирован в Международном реестре торгового флота Грузии (на период договора бербоут-чартера). Судно ходило под флагом Грузии и вело промысел в территориальных водах Мавритании и Белиза. На основании свидетельства о праве собственности на судно, ВАТМ "Иван Голубец" принадлежит ГП "Сервис" как судовладельцу.

19 июля 2019 года якобы из-за технической неисправности в машинном отделении траулера "Иван Голубец" возник пожар. Капитан объявил эвакуацию экипажа на борт другого рыболовного судна, находившегося поблизости.

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На борту судна во время пожара было 86 членов экипажа, из них 29 украинцев. Капитан судна - житель Крыма Сергей Тимченко, который находился в рейсе с украинскими документами, пишет "Укринформ".

Сообщается также, что на борту судна было три кадета из подконтрольного оккупантам учебного заведения "Керченский государственный морской университет". Подтверждена гибель двух моряков, один из них украинец.

Во время буксировки судна в порт города Нуадибу (Исламская Республика Мавритания) рыболовный траулер "Иван Голубец" затонул в океане на глубине 35 метров из-за значительных повреждений, нанесенных пожаром.

Траулер "Иван Голубец" - одно из четырех океанических судов, принадлежащих Украине. Сейчас в государственной собственности также остаются океанические суда "Капитан Русак", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".