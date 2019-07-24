Премьер Италии доложил Сенату по делу о деньгах РФ для партии власти

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 24 июля доложил Сенату по делу против помощника вице-премьера Джанлуки Савойни, который якобы договаривался с россиянами в Москве о незаконном финансировании для ультраправой правящей партии "Лига".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Sole 24 ORE.

"На основании информации, имеющейся в распоряжении главы правительства, я могу указать, что господин Савойни не занимает и не занимал должности эксперта в этом правительстве. Он присутствовал в Москве 15 и 16 июля 2018 года, сопровождая министра Сальвини", - сказал Конте.

"Сальвини присутствовал в Москве 15 июля 2018 года для финала чемпионата мира и 16 июля 2018 для встречи с российскими коллегами. И по этому поводу российские коллеги были уведомлены нашим посольством о составе итальянской делегации по указанию протокола Министерства внутренних дел: в официальную делегацию также вошло фамилия господина Савойни", - отметил министр.

Но по предполагаемой незаконной сделке о получении средств "я не получил информации от компетентного министра", добавил Конте.

"В настоящее время нет элементов, которые могли бы подорвать доверие, которое есть у меня ко всем членам правительства", сказал Конте, добавив, что прокурор Милана расследует этот вопрос.

Премьер-министр заверил: "Я буду работать над тем, чтобы министры контролировали с максимальной строгостью, чтобы в двусторонних правительственных встречах присутствовали только официально аккредитованные лица, которые в силу своих обязанностей должны быть обязаны соблюдать конфиденциальность".

Вице-премьер Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер "Лиги", отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Демократическая партия требует, чтобы Сальвини отчитался парламенту конкретно о "российском" деле.

Прокуроры Милана ранее ​​вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 миллионов.

Поводом для этого стало то, что американское издание Buzzfeed сообщило о получении аудиозаписи московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы, а Савойни пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Конте уверяет, что его правительству не грозит распад в результате скандала.