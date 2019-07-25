КНДР произвела запуск двух ракет малой дальности

Северная Корея в четверг запустила две ракеты ближнего радиуса действия в море у своего восточного побережья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Запуск подтвердил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS). По сообщению JCS, КНДР выпустила ракеты в 5:34 и 5:57 из Вонсана в Восточное море. Они пролетели около 430 километров и достигли высоты 50 километров.

"Наши военные внимательно следят за ситуацией в случае дополнительных пусков, сохраняя при этом состояние готовности", - говорится в сообщении.

JCS добавил, что органы разведки Южной Кореи и США анализируют , какие именно ракеты запустил Пхеньян.

Министр обороны Японии Такеши Ивайя заявил журналистам, что запуск был "крайне прискорбным". "Если это были баллистические ракеты, это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Ивайя.

Агентство Kyodo со ссылкой на неназванный правительственный чиновник Японии заявило, что ракеты упали в море до того, как достигли исключительной экономической зоны Японии, и не представляли угрозы.

В последний раз Северная Корея провела серьезное испытание оружия в начале мая.

Запуски прошли через несколько недель после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп согласились возобновить переговоры по северокорейским программам в области ядерного оружия и экономическим санкциям.

Их неожиданная встреча в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в конце июня возродила надежды на прогресс после неудачного второго саммита во Вьетнаме в феврале.