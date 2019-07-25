Росія завдала авіаударів по місту в Сирії, є загиблі

Військова авіація Росії 25 липня завдала ударів по місту Маарат аль-Нуман в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Як повідомляють джерела в сирійській збройній опозиції, війська режиму Асада з ранку 25 липня б'ють із землі і повітря по населених пунктах Маарат аль-Нуман, Кефренбіл, Кеферрума в провінції Ідліб, селищах Моріка і Латаміне, селищу Латмін в провінції Хама і району ель-Атаріб на південному заході Алеппо.

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За даними Управління цивільної оборони Сирії ("Білі каски"), жертвами ударів РФ і Асада стали два мирних мешканці в районі Маарат аль-Нумана, три - в районі Кеферрума в Ідлібі і ще два - в районі ель-Атаріб на південному заході провінції Алеппо.

"Масовані удари і бомбардування не припиняються. Є ймовірність зростання числа жертв", - йдеться у повідомленні.

Днями близько 50 осіб загинули внаслідок потужних авіаударів сирійських урядових літаків і їхніх російських союзників по ринку в Маарат аль-Нумані Серакібі, та обстрілу повстанців у відповідь по Алеппо. Російські військовослужбовці заперечили авіаудари в понеділок.

Внаслідок наступу з кінця квітня загинуло понад 2648 осіб, зокрема 756 цивільних осіб, повідомляють спостерігачі.

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами. Досі наступ не досяг великих успіхів.

На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у використанні "коктейлю із забороненої та змішаної зброї" для атак на мирних мешканців північно-західної частини Сирії.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.