Россия нанесла авиаудары по городу в Сирии, есть погибшие

Военная авиация России 25 июля нанесла удары по городу Маарат аль-Нуман в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Как сообщают источники в сирийской вооруженной оппозиции, войска режима Асада с утра 25 июля бьют из земли и воздуха по населенным пунктам Маарат аль-Нуман, Кефренбил, Кеферрума в провинции Идлиб, поселках Морика и Латамине, поселку Латмин в провинции Хама и району эль-Атариб на юго-западе Алеппо.

По данным Управления гражданской обороны Сирии ( "Белые каски"), жертвами ударов РФ и Асада стали два мирных жителя в районе Маарат аль-Нумана, три - в районе Кеферрума в Идлибе и еще два - в районе эль-Атариб на юго-западе провинции Алеппо .

"Массированные удары и бомбардировки не прекращаются. Есть вероятность роста числа жертв", - говорится в сообщении.

На днях около 50 человек погибли в результате мощных авиаударов сирийских правительственных самолетов и их российских союзников по рынку в Маараф аль-Нуману и Серакибе, и обстрела повстанцев в ответ по Алеппо. Российские военнослужащие отрицали авиаудары в понедельник.

Вследствие наступления с конца апреля погибло более 2648 человек, в том числе 756 гражданских лиц, сообщают наблюдатели.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в самом большом наступлении на части провинции Идлиб, находящейся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию предоставить подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.