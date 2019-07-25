У Брюсселі побили водія польської євродепутатки

Польський член Європарламенту каже, що її водія сильно побили троє чоловіків, коли він чекав забрати її в центрі Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Беата Кемпа заявила в четвер, що побачила, як троє чоловіків напали на неназваного водія, потягнули його за краватку і пошкодили його автомобіль, коли вона виходила з готелю.

Колишній член правого уряду Польщі Кемпа заявила, що водій не провокував напад, а один з нападників був дуже агресивним.

Кемпа заявила, що даватиме свідчення брюссельській поліції.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Кемпа запевнила його по телефону, що вона почувається добре. Він висловив сподівання, що поліція Брюсселя проведе розслідування.

Наприкінці 2017 року в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії "Солідарна Польща" Беати Кемпи.