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У Брюсселі побили водія польської євродепутатки

Четвер, 25 липня 2019, 16:30

Польський член Європарламенту каже, що її водія сильно побили троє чоловіків, коли він чекав забрати її в центрі Брюсселя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Беата Кемпа заявила в четвер, що побачила, як троє чоловіків напали на неназваного водія, потягнули його за краватку і пошкодили його автомобіль, коли вона виходила з готелю.

Колишній член правого уряду Польщі Кемпа заявила, що водій не провокував напад, а один з нападників був дуже агресивним.

Кемпа заявила, що даватиме свідчення брюссельській поліції.

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Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що Кемпа запевнила його по телефону, що вона почувається добре. Він висловив сподівання, що поліція Брюсселя проведе розслідування.

Наприкінці 2017 року в Нижній Сілезії сталася спроба підпалення депутатського офісу депутатки партії "Солідарна Польща" Беати Кемпи.

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