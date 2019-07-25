В Брюсселе избили водителя польского евродепутата

Польський член Европарламента говорит, что ее водителя сильно избили трое мужчин, когда он ждал, чтобы забрать ее в центре Брюсселя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Беата Кемпа заявила в четверг, что увидела, как трое мужчин напали на неназванного водителя, потянули его за галстук и повредили его автомобиль, когда она выходила из гостиницы.

Бывший член правого правительства Польши Кемпа заявила, что водитель не провоцировал нападение, а один из нападавших был очень агрессивным.

Кемпа заявила, что будет давать показания брюссельской полиции.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Кемпа заверила его по телефону, что она чувствует себя хорошо. Он выразил надежду, что полиция Брюсселя проведет расследование.

В конце 2017 года в Нижней Силезии произошла попытка поджога депутатского офиса депутата партии "Солидарная Польша" Беаты Кемпы.