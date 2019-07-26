Британия начала сопровождать все свои корабли через Ормузский пролив

Великобритания начала отправлять военный корабль для сопровождения всех судов под британским флагом, которые проходят через Ормузский пролив на фоне напряжения с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первую миссию в рамках новой политики в ​​среду вечером выполнил британский фрегат HMS Montrose.

"Королевскому флоту было поручено сопровождать корабли под британским флагом в Ормузском проливе. Свобода навигации имеет решающее значение для глобальной торговой системы и мировой экономики, и мы сделаем все возможное, чтобы ее защитить", - заявил представитель правительства.

Ранее британское правительство советовало своим торговым судам избегать Ормузского пролива, если это возможно, и сообщать военно-морскому флоту, если они должны пересекать его, но заявило, что не сможет сопровождать каждое судно.

Ежедневно от 15 до 30 крупных кораблей под британским флагом путешествуют в Персидском заливе, до трех из них проходят через Ормузский пролив между Ираном и Оманом, где две широкие судоходные полосы обеспечивают единственные маршруты в и из залива.

Ранее СМИ сообщали, что почти половина фрегатов и эсминцев Королевского флота Великобритании не готовы выполнять задачи из-за длительного ремонта, и страна не может увеличить военное присутствие в Персидском заливе.

Напомним, Великобритания предложила создать военно-морскую миссию под руководством Европы для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив на фоне кризиса с Ираном.