Зеленский встретился с Волкером и послом США в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Глава государства поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский обсудил с представителями администрации США "текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской".

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения, рассказали в президента.

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"Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены", - добавили в ОПУ.

Накануне президент Владимир Зеленский во второй раз по телефону пообщался с президентом США Дональдом Трампом.