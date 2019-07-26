ООН: рекордна спека в Європі загрожує льодовиковому щиту Гренландії

Гаряче повітря, яке побило європейські погодні рекорди цього тижня, схоже, рухається до Гренландії та може спричинити рекордне танення другого за величиною льодовикового щита у світі, заявила ООН у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Клер Нулліс, прессекретарка Всесвітньої метеорологічної організації, заявила, що гаряче повітря, що рухається з Північної Африки, не просто побило європейські рекорди температури в четвер, але перевершило їх на 2, 3 або 4 градуси Цельсія, що вона назвала "абсолютно неймовірним".

"За прогнозами, і це викликає наше занепокоєння, атмосферний потік зараз транспортуватиме це тепло до Гренландії", - сказала вона на черговому брифінгу ООН в Женеві.

Це може призвести до активного танення льоду, як це було в Гренландії в 2012 році, зазначила Нулліс.

"Це призведе до високих температур і, отже, посилення танення льодовикового покриву Гренландії", - сказала вона. "Ми ще не знаємо, чи досягне воно рівня 2012 року, але вже близько від того".

Читайте також У Бельгії – перша смерть в результаті аномальної спеки

Нулліс навела дані полярного порталу Данії, який вимірює щоденні зростання та втрати поверхневої маси льодовикового щита Гренландії.

"Лише в липні вона втратила 160 мільярдів тонн льоду через поверхневі танення. Це приблизно еквівалент 64 мільйонів басейнів розміром з олімпійський стадіон. Лише в липні. Лише поверхневе танення", - пояснила вона.

Льодовиковий щит Гренландії охоплює 80% острова і розвивався протягом багатьох тисяч років, коли шари снігу стискалися в лід. Крижаний покрив Гренландії є ключовою частиною світової кліматичної системи.

Читайте також Британців більше хвилюють зміни клімату, ніж Brexit

Купол льоду досягає висоти 3000 метрів, а загальний об’єм крижаного покриву становить приблизно 2,9 млн кубічних кілометрів, що дозволило б підняти глобальний рівень моря на 7 метрів, якби він повністю розтанув.

За словами Нулліс, все частіші та інтенсивні теплові хвилі пов'язані зі змінами клімату, спричиненими людиною. Танення крижаного покриву Гренландії призведе до ще більших кліматичних змін, адже він має здатність відбивати сонячне випромінювання.