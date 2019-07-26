ООН: рекордная жара в Европе угрожает ледниковому щиту Гренландии

Горячий воздух, который побил европейские погодные рекорды на этой неделе, похоже, движется в Гренландию и может вызвать рекордное таяние второго по величине ледникового щита в мире, заявила ООН в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Клер Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации, заявила, что горячий воздух, движущийся из Северной Африки, не просто побил европейские рекорды температуры в четверг, но превзошло их на 2, 3 или 4 градуса Цельсия, что она назвала "совершенно невероятным".

"По прогнозам, и это вызывает наше беспокойство, атмосферный поток сейчас будет транспортировать это тепло в Гренландию", - сказала она на очередном брифинге ООН в Женеве.

Это может привести к активному таянию льда, как это было в Гренландии в 2012 году, отметила Нуллис.

"Это приведет к высоким температурам и, следовательно, усилению таяния ледникового покрова Гренландии", - сказала она. "Мы еще не знаем, достигнет ли оно уровня 2012 года, но уже близко к тому".

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Нуллис привела данные полярного портала Дании, который измеряет ежедневный рост и потери поверхностной массы ледникового щита Гренландии.

"Только в июле она потеряла 160 млрд тонн льда через поверхностные таяния. Это примерно эквивалентно 64 миллионам бассейнов размером с олимпийский стадион. Только в июле. Лишь поверхностное таяние", - пояснила она.

Ледниковый щит Гренландии охватывает 80% острова и развивался на протяжении многих тысяч лет, когда слои снега спрессовывались в лед. Ледяной покров Гренландии – ключевая часть мировой климатической системы.

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Купол льда достигает высоты 3000 метров, а общий объем ледяного покрова составляет примерно 2,9 млн кубических километров, что позволило бы поднять глобальный уровень моря на 7 метров, если бы он полностью растаял.

По словам Нуллис, все более частые и интенсивные тепловые волны связаны с изменениями климата, вызванными человеком. Таяние ледяного покрова Гренландии приведет к еще большим климатическим изменениям, ведь он обладает способностью отражать солнечное излучение.