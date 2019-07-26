Глава МЗС Польщі розповів, чи бачить шанси на зближення з РФ

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович сказав, що поки не бачить шансу на зближення з Росією, оскільки та не дотримується міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у інтерв’ю PAP.

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"Важко говорити про зближення у ситуації, коли ми не схвалюємо політики Росії. Агресія Росії в Україні призвела до реакції західного світу у вигляді санкцій. Ми вважаємо, що це правильна відповідь, що необхідне повернення Росії до дотримання міжнародного права, припинення агресії проти інших держав, і потрібна повна імплементація мінських домовленостей", - сказав Чапутович.

"З іншого боку, ми сусіди та наші відносини повинні розвиватися спокійно, у формі діалогу", - додав глава МЗС Польщі.

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Він також зазначив, що у розмові з міністром закордонних справ РФ порушував питання повернення уламків літака Ту-154, у якому розбився експрезидент Лех Качинський.

"Ми вважаємо, що це наша власність і Росія не має жодних підстав, аби утримувати уламки. Ми хочемо імплементації резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи з цього питання", - відзначив Чапутович.