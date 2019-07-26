Глава МИД Польши рассказал, видит ли он шансы на сближение с РФ

Глава МИД Польши Яцек Чапутович сказал, что пока не видит шанса на сближение с Россией, поскольку та не соблюдает нормы международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью PAP.

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"Трудно говорить о сближении в ситуации, когда мы не одобряем политики России. Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это правильный ответ, что необходимо возвращение России к соблюдению международного права, прекращение агрессии против других государств и нужна полная имплементация минских договоренностей", - сказал Чапутович.

"С другой стороны, мы соседи, и наши отношения должны развиваться спокойно, в форме диалога", - добавил глава МИД Польши.

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Он также отметил, что в разговоре с министром иностранных дел РФ поднимал вопрос возвращения обломков самолета Ту-154, в котором разбился президент Лех Качиньский.

"Мы считаем, что это наша собственность, и у России нет никаких оснований удерживать обломки. Мы хотим имплементации резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по этому вопросу", - отметил Чапутович.