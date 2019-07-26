Росія попередила медіа Британії про відповідь на штраф для RT

МЗС РФ у зв'язку з рішенням британського регулятора Ofcom про штраф для телеканалу RT заявляє про можливі заходи у відповідь щодо британських ЗМІ, що працюють в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті відомства.

26 липня стало відомо, що британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за недотримання правил мовлення. Рішення про стягнення набере чинності після того, як суд розгляне апеляцію.

"Британські ЗМІ, що працюють в Росії, повинні бути готовими зіткнутися з наслідками дій офіційного Лондона", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС РФ відзначили, що розглядають рішення Ofcom як "акт прямої цензури". "Вкотре ми стаємо свідками того, як британська влада намагається всіма способами обмежити діяльність російських ЗМІ в країні, використовуючи тепер і фінансові важелі, що органічно вписується в загальну канву розгорнутої в Великій Британії антиросійської кампанії", - зазначили у міністерстві.

"Викликає питання і сума стягнення, що значно перевищує штрафи, які інші ЗМІ отримували за розпалювання ненависті і заклики до насильства, в той час як RT медіарегулятор суб'єктивно звинувачує в недостатній неупередженості", - сказали в МЗС.

В Роскомнадзорі раніше заявляли, що дії Москви щодо російської служби BBC будуть залежати від тих кроків, які британський медіарегулятор зробить щодо російських ЗМІ у Великій Британії.

Нагадаємо, Роскомнадзор звинуватив BBC у розповсюдженні ідеології тероризму.