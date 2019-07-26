Россия предупредила медиа Британии об ответе на штраф для RT

МИД РФ в связи с решением британского регулятора Ofcom о штрафе телеканала RT заявляет о возможных мерах в отношении британских СМИ, работающих в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

26 июля стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания. Решение о взыскании вступит в силу после того, как суд рассмотрит апелляцию.

"Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что рассматривают решение Ofcom как "акт прямой цензуры". "В очередной раз мы становимся свидетелями того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", - отметили в министерстве.

"Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", - сказали в МИД.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что действия Москвы в отношении русской службы BBC будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет отношении российских СМИ в Великобритании.

Напомним, Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма.