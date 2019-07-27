Дата візиту Зеленського у США ще не узгоджена – Волкер

Американська і українська сторони продовжують працювати над підготовкою візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер на брифінгу у суботу у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Як ви знаєте, президент Трамп свого часу привітав президента Зеленського з його обранням. Вони знову провели розмову цього тижня у четвер. Ми працюємо над підготовкою візиту президента Зеленського до Білого дому", - сказав Волкер.

При цьому спецпредставник США зазначив, що Сполучені Штати не висували жодних умов Україні, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувся.

"По-перше, не має жодних умов. Запрошення залишається в силі, президент Трамп підтвердив це запрошення президенту Зеленському у четвер, і ми з нетерпінніям очікуємо на те, щоби вітати президента Зеленського в Сполучених Штатах", - наголосив Волкер.

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Водночас, він підкреслив: "Ми хочемо розробити порядок денний, щоб ця зустріч якомога більш продуктивною".

За його словами, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор та інші американські дипломати підтримують тісний контакт з командою Зеленського, щоб розробити цей порядок денний.

Також Волкер сказав, що необхідно синхронізувати графіки президентів США і України.

"Ми сьогодні точно не знаємо, які саме дати можуть спрацювати для робочих графіків обох президентів, але посол Тейлор працює над цим, і я впевнений, що ми невдовзі матимемо новини", - додав Волкер.