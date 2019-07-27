Дата визита Зеленского в США еще не согласована – Волкер

Американская и украинская стороны продолжают работать над подготовкой визита президента Владимира Зеленского до Вашингтона.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в субботу в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Как вы знаете, президент Трамп в свое время поздравил президента Зеленского с его избранием. Они снова провели разговор на этой неделе в четверг. Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в Белый дом", - сказал Волкер.

При этом спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украине, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, не имеет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпінніям ожидаем, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

В то же время, он подчеркнул: "Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча как можно более продуктивной".

По его словам, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать этот порядок дня.

Также Волкер сказал, что необходимо синхронизировать графики президентов США и Украины.

"Мы сегодня точно не знаем, какие именно даты могут сработать для рабочих графиков обоих президентов, но посол Тейлор работает над этим, и я уверен, что мы вскоре будем иметь новости", - добавил Волкер.