Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции, но это не "зрада"

Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино

Определены три кандидата для избрания судьей ЕСПЧ от Украины

Румыния не разрешила транзит военной техники РФ для Сербии






Дата визита Зеленского в США еще не согласована – Волкер

Суббота, 27 июля 2019, 12:09

Американская и украинская стороны продолжают работать над подготовкой визита президента Владимира Зеленского до Вашингтона.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в субботу в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Как вы знаете, президент Трамп в свое время поздравил президента Зеленского с его избранием. Они снова провели разговор на этой неделе в четверг. Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в Белый дом", - сказал Волкер.

При этом спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украине, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, не имеет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпінніям ожидаем, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

В то же время, он подчеркнул: "Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча как можно более продуктивной".

По его словам, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать этот порядок дня.

Также Волкер сказал, что необходимо синхронизировать графики президентов США и Украины.

"Мы сегодня точно не знаем, какие именно даты могут сработать для рабочих графиков обоих президентов, но посол Тейлор работает над этим, и я уверен, что мы вскоре будем иметь новости", - добавил Волкер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua