На Кіпрі арештували британку за неправдиве звинувачення у згвалтуванні

Британку, яка стверджувала, що її згвалтували на Кіпрі, заарештували у неділю за підозрою в неправдивому звинуваченні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

12 ізраїльтян, заарештованих у зв'язку з ймовірним нападом на курорті Айя-Напа, були звільнені з-під варти.

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що підтримує британку і її сім'ю після її арешту на Кіпрі. У понеділок вона постане перед судом.

Рано вранці 17 липня 19-річна британка зв'язалася з поліцією, заявивши, що на неї напали та згвалтували в готелі на курорті.

Пізніше в той же день поліція заарештувала 12 ізраїльтян, які були поміщені під варту. Група чоловіків, віком від 15 до 20 років, заперечувала звинувачення.

Читайте також Верховний суд Іспанії виніс рішення у резонансній справі про згвалтування

П'ятеро чоловіків з групи були звільнені в четвер, решту сімох відпустили додому в неділю.

Місто Айя-Напа — популярний серед молоді курорт. Понад 1,3 мільйона британських туристів відвідали Кіпр в минулому році, згідно з даними статистичної службі Кіпру.