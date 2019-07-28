На Кипре арестовали британку за ложное обвинение в изнасиловании

Британку, которая утверждала, что ее изнасиловали на Кипре, арестовали в воскресенье по подозрению в ложном обвинении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

12 израильтян, арестованных в связи с предполагаемым нападением на курорте Айя-Напа, были освобождены из-под стражи.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что поддерживает британку и ее семью после ее ареста на Кипре. В понедельник она предстанет перед судом.

Рано утром 17 июля 19-летняя британка связалась с полицией, заявив, что на нее напали и изнасиловали в отеле на курорте.

Позже в тот же день полиция арестовала 12 израильтян, которые были помещены под стражу. Группа мужчин в возрасте от 15 до 20 лет, отрицала обвинения.

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Пятеро мужчин из группы были освобождены в четверг, остальных семерых отпустили домой в воскресенье.

Город Айя-Напа - популярный среди молодежи курорт. Более 1,3 миллиона британских туристов посетили Кипр в прошлом году, по данным статистической службы Кипра.