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Німецьким солдатам запропонували безкоштовний проїзд у формі, щоб підвищити "видимість армії"

Понеділок, 29 липня 2019, 13:02

Німецьким солдатам буде запропоновано подорожувати залізничною мережею країни в формі в рамках плану нового міністра оборони зробити збройні сили "більш помітними".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер запропонувала надавати безкоштовні квитки на поїзд 180 000 військовослужбовцям, якщо вони одягнені у військову форму.

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Пропозиція була зустрінута зі схваленням в парламенті, а опубліковане в неділю опитування показало, що три чверті німців підтримали цю ініціативу.

Минулого тижня Крамп-Карренбауер, яка також очолює Християнсько-демократичний союз, виклала плани зі збільшення військового бюджету до 2% ВВП, щоб виконати зобов'язання, прийняте членами НАТО в 2014 році.

Ця пропозиція вже зустріла серйозний опір з боку партнерів по коаліції соціал-демократів.

Очікується, що військові витрати Німеччини складуть 1,35% ВВП в цьому році, в порівнянні з 1,23% в 2018 році.

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