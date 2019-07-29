Немецким солдатам предложили бесплатный проезд в форме, чтобы повысить "видимость армии"

Немецким солдатам будет предложено путешествовать по железнодорожной сети страны в форме в рамках плана нового министра обороны сделать вооруженные силы "более заметными".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила предоставлять бесплатные билеты на поезд 180 тыс. военнослужащим, если они одеты в военную форму.

Предложение было встречено с одобрением в парламенте, а опубликовано в воскресенье опрос показал, что три четверти немцев поддержали эту инициативу.

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр, которая также возглавляет Христианско-демократический союз, изложила планы по увеличению военного бюджета до 2% ВВП, чтобы выполнить обязательство, принимаемое членами НАТО в 2014 году.

Это предложение уже встретило серьезное сопротивление со стороны партнеров по коалиции социал-демократов.

Ожидается, что военные расходы Германии составят 1,35% ВВП в этом году, по сравнению с 1,23% в 2018 году.