Підтримувані Росією сили Асада просунулися у наступі на заході Сирії

Урядові сили відновили контроль над двома селами на північному заході Сирії. Повстанці відійшли після інтенсивного повітряного та артилерійського обстрілів, заявила Сирійська обсерваторія з прав людини в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джихадисти захопили села Аль-Джабін та Тель-Мелах на півночі провінції Хама під час червневої контратаки проти урядових сил, які з кінця квітня ведуть наступ, підтримуваний Росією.

Командир повстанців у цій місцевості підтвердив, що сили опозиції вийшли з Аль-Джабіна після важких обстрілів.

Понад 400 цивільних осіб загинули внаслідок ескалації насильства на північному заході Сирії протягом останніх трьох місяців, ще понад 440 тисяч стали біженцями, повідомило минулого тижня Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Територія, на яку триває наступ, є частиною одного з останніх бастіонів постання проти президента Башара Асада, який пообіцяв повернути собі "кожен сантиметр" Сирії. Однак його сторона не змогла досягти значних успіхів під час останньої кампанії.

В районі Ідліба на північному заході переважає Тахрір аль-Шам, джихадисти, раніше відомі як Фронт аль-Нусра. Радою Безпеки ООН вона заборонена як терористична група. Групи, підтримувані Туреччиною, також присутні у цьому районі.

Асад прагне відновлення контролю над стратегічними магістралями М5 і М4 від Алеппо до Хами і Латакії на узбережжі Середземного моря, двома найважливішими транспортними артеріями довоєнної Сирії.

За даними Управління цивільної оборони Сирії ("Білі каски"), жертвами російських ударів у понеділок стали п'ятеро мирних мешканців у районі Кафр Зіта, провінція Хама.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів у Сирії координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.