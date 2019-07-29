Поддерживаемые Россией силы Асада продвинулись в наступлении на западе Сирии

Правительственные силы восстановили контроль над двумя селами на северо-западе Сирии. Повстанцы отошли после интенсивного воздушного и артиллерийского обстрелов, заявил Сирийский центр мониторинга по правам человека в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джихадисты захватили села Аль-Джабин и Тель-Мелах на севере провинции Хама во время июньской контратаки против правительственных сил, с конца апреля ведут наступление, поддерживаемое Россией.

Командир повстанцев в этой местности подтвердил, что силы оппозиции вышли из Аль-Джабина после тяжелых обстрелов.

Более 400 гражданских погибли в результате эскалации насилия на северо-западе Сирии в течение последних трех месяцев, еще более 440 тысяч стали беженцами, сообщило на прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Территория, на которую идет наступление, является частью одного из последних бастионов восстания против президента Башара Асада, который пообещал вернуть себе "каждый сантиметр" Сирии. Однако его сторона не смогла достичь значительных успехов во время последней кампании.

В районе Идлиб на северо-западе преобладает Тахрир аль-Шам, джихадисты, ранее известные как Фронт аль-Нусра. Советом Безопасности ООН она запрещена как террористическая группа. Группы, поддерживаемые Турцией, также присутствуют в этом районе.

Асад стремится к восстановлению контроля над стратегическими магистралями М5 и М4 от Алеппо до Хамы и Латакии на побережье Средиземного моря, двумя важнейшими транспортными артериями довоенной Сирии.

По данным Управления гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), жертвами российских ударов в понедельник стали пять мирных жителей в районе Кафр Зита, провинция Хама.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию предоставить подробную информацию о том, как она использует предоставленные ему координаты расположения больниц в стране.