Туреччина почне операцію в Сирії, якщо не буде створена зона безпеки - міністр

Якщо запланована "зона безпеки" на півночі Сирії не буде створена, і якщо загрози для Туреччини не зникнуть, Анкара розпочне військову операцію на схід від річки Євфрат.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Туреччина веде переговори з США про створення зони безпеки вздовж її кордону на північному сході Сирії, де Сполучені Штати підтримують курдське угруповання YPG (частина SDF - Сирійських демократичних сил). Анкара розглядає YPG як терористичну організацію.

Чавушоглу також висловив сподівання, що цієї угоди досягнуть на переговорах у понеділок із спеціальним посланцем США у Сирії Джеймсом Джефрі, який відвідує Туреччину.

Анкара хоче, щоб бійці YPG вийшли з прикордонної зони, а Вашингтон хоче гарантувати, щоб не постраждали його очолювані курдами союзники в кампанії з розгрому "Ісламської держави" в Сирії.

Читайте також Спецназ РФ воює в складі військ Асада на північному заході Сирії - повстанці

Чавушоглу заявив у понеділок, що переговори з Сполученими Штатами про зону безпеки сповільнилися, додавши, що Туреччина сказала Вашингтону, що йому не слід виправдовувати бойовими діями в північно-західній провінції Ідліб своє ігнорування запропонованої зони безпеки на схід.

Він повторив занепокоєння Туреччини з того приводу, що угода з США про виведення сил YPG з міста Манбідж досі нереалізована, більше року після того, як вона була узгоджена, і попередив, що Туреччина буде діяти в односторонньому порядку, якщо переговори про безпечну зону не дадуть результату.

"Якщо безпечна зона не буде створена, а загрози стосовно нашої країни триватимуть, ми розпочнемо операцію на сході від Євфрату", - сказав він.

"Американці прислали Джеффрі і сказали, що в переговорах з'являться нові пропозиції. Ми сподіваємося, що буде досягнута домовленість. Зараз потрібні конкретні кроки", - додав він.