Суд ЄС попередив Бельгію щодо ядерних реакторів

Бельгія мала дослідити вплив атомної електростанції на довкілля, перш ніж продовжити термін служби двох ядерних реакторів, і тепер вона повинна провести цю оцінку впливу, постановив Європейський суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Суд встановив, що в двох справах, ініційованих екологічним лобі, уряд Бельгії порушив законодавство ЄС.

Бельгія тепер повинна оцінити вплив продовження терміну служби реакторів на довкілля і довести, що в разі зупинки реакторів існуватиме реальний і серйозний ризик проблем з електрикою в країні.

Оскільки атомна електростанція Дул (Doel) розміщена недалеко від кордону з Нідерландами, Нідерланди також повинні брати участь в оцінці.

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Тепер Конституційний суд Бельгії повинен ухвалити рішення про долю ядерних реакторів з урахуванням оцінки Європейського суду.

2003 року парламент Бельгії схвалив поетапну відмову від атомної енергетики і зупинку застарілих реакторів.

Реактори Дул-1 і Дул-2 мали бути закриті 2015 року, коли термін їх експлуатації склав 40 років. Однак, щоб запобігти проблемам з електроенергією, парламент вирішив продовжити експлуатацію ще на десять років.

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На гарантування безпеки ядерних реакторів витратили близько 700 мільйонів євро. Однак чиновники при цьому не провели таку екологічну оцінку, яку слід було б провести при відкритті нової електростанції.

Нині в Бельгії є сім ядерних реакторів. Четверо з них розміщені на атомній станції Дул, а три - на АЕС Тіанж.