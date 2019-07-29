Суд ЕС предупредил Бельгию относительно ядерных реакторов

Бельгия должна была исследовать влияние атомной электростанции на окружающую среду, прежде чем продлить срок службы двух ядерных реакторов, и теперь она должна провести эту оценку влияния, постановил Европейский суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Суд установил, что в двух делах, инициированных экологическим лобби, правительство Бельгии нарушило законодательство ЕС.

Бельгия теперь должна оценить влияние продления срока службы реакторов на окружающую среду и доказать, что в случае остановки реакторов будет существовать реальный и серьезный риск проблем с электричеством в стране.

Поскольку атомная электростанция Дул (Doel) размещена недалеко от границы с Нидерландами, Нидерланды также должны участвовать в оценке.

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Теперь Конституционный суд Бельгии должен принять решение о судьбе ядерных реакторов с учетом оценки Европейского суда.

В 2003 году парламент Бельгии одобрил поэтапный отказ от атомной энергетики и остановку устаревших реакторов.

Реакторы Дул-1 и Дул-2 должны были быть закрыты в 2015 году, когда срок их эксплуатации составил 40 лет. Однако, чтобы предотвратить проблемы с электроэнергией, парламент решил продолжить эксплуатацию еще на десять лет.

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На обеспечение безопасности ядерных реакторов потратили около 700 млн евро. Однако чиновники при этом не провели такую экологическую оценку, которую следовало бы провести при открытии новой электростанции.

Сейчас в Бельгии есть семь ядерных реакторов. Четверо из них размещены на атомной станции Дул, а три - на АЭС Тианж.