Пожар в Нотр-Даме: из-за угрозы отравления свинцом подали в суд

Французская группа по защите окружающей среды Robin des Bois подала в суд из-за потенциальной угрозы для здоровья общественности от свинца, попавшего в окружающую среду во время пожара в соборе Нотр-Дам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В огне 15 апреля расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора. Высокий уровень свинца позже был обнаружен в окружающем воздухе.

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Robin des Bois заявила, что подала иск в связи с преднамеренной угрозой человеческой жизни. Группа утверждает, что парижские чиновники должны были немедленно принять меры для защиты общественности.

В иске не указаны конкретные лица в качестве обвиняемых. Парижская мэрия пока не стала комментировать иск.

Власти Парижа раньше приказали провести тщательную очистку в школах у собора Нотр-Дам, поскольку уровень свинца в них после апрельского пожара оказался значительно превышен.