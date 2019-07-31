Вбивство хлопчика у Франкфурті: підозрюваного розшукували у Швейцарії

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на-Майні, перебував у розшуку в Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Прокуратура Німеччини веде розслідування щодо вбивства та замаху на вбивство проти 40-річного еритрейця, якого підозрюють у тому, що він штовхнув жінку та її 8-річного сина на залізничні колії на головній залізничній станції Франкфурта в понеділок.

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Керівник федеральної поліції Дітер Роман заявив, що чоловік також намагався штовхнути 78-річну жінку, а потім втік. Його переслідували свідки та поліцейський у цивільному одязі, які потім затримали його біля вокзалу.

У прокуратурі заявили, що підозрюваний проживав у Швейцарії з 2006 року, він одружений і має трьох дітей. Під час нападу він не перебував під впливом алкоголю або наркотиків. Підозрюваний також не був знайомий із жертвами.

На пресконференції в Берліні Роман додав, що еритреєць подав прохання про притулок у Швейцарії після прибуття в 2006 році, і отримав його в 2008 році. Роман додав, що підозрюваний має стабільну роботу і вважається "добре інтегрованим", але останнім часом привернув увагу швейцарської поліції через низку насильницьких інцидентів.

П'ять днів тому чоловік погрожував сусідові ножем, а згодом на нього видали ордер на арешт. Роман припустив, що це, можливо, було причиною того, що він поїхав до Німеччини.

Мотиви підозрюваного залишаються незрозумілими. Прокуратура планували відправити його на психіатричну перевірку. За даними швейцарської поліції, підозрюваний перебував на лікарняному від початку року через проблеми з психічним здоров'ям.