Убийство мальчика во Франкфурте: подозреваемого разыскивали в Швейцарии

Мужчина, которого подозревают в убийстве восьмилетнего мальчика на главном вокзале Франкфурта-на-Майне, находился в розыске в Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Прокуратура Германии ведет расследование убийства и покушения на убийство против 40-летнего эритрейца, которого подозревают в том, что он толкнул женщину и ее 8-летнего сына на железнодорожные пути на главной железнодорожной станции Франкфурта в понедельник.

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Глава федеральной полиции Дитер Роман заявил, что мужчина также пытался толкнуть 78-летнюю женщину, а затем скрылся. Его преследовали свидетели и полицейский в штатском, которые затем задержали его у вокзала.

В прокуратуре заявили, что подозреваемый проживал в Швейцарии с 2006 года, он женат и имеет троих детей. Во время нападения он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Подозреваемый также не был знаком с жертвами.

На пресс-конференции в Берлине Роман добавил, что эритреец подал прошение об убежище в Швейцарии по прибытии в 2006 году и получил его в 2008-м. Роман добавил, что подозреваемый имеет стабильную работу и считается "хорошо интегрированным", но в последнее время привлек внимание швейцарской полиции рядом насильственных инцидентов.

Пять дней назад мужчина угрожал соседу ножом, а затем на него выдали ордер на арест. Роман предположил, что это, возможно, было причиной того, что он уехал в Германию.

Мотивы подозреваемого остаются неясными. Прокуратура планировали отправить его на психиатрическую экспертизу. По данным швейцарской полиции, подозреваемый находился на больничном с начала года из-за проблем с психическим здоровьем.