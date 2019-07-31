Албанию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,7
Албанские власти заявили, что землетрясение предварительной магнитудой 4,7 всколыхнуло юго-восток страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Министерство обороны говорит об отсутствии травм среди населения или материального ущерба.
Институт геознавства, энергетики, воды и окружающей среды заявил, что землетрясение произошло в 10 километрах от города Корча, в 170 километрах к юго-востоку от столицы, Тираны, в 16:21 по киевскому времени.
Расположенная вдоль Адриатического и Ионического морей, Албания является частью склонной к землетрясениям местности. В стране регистрируют землетрясения каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается.
Четыре человека пострадали во время землетрясения в Корче в июне.
31 июля утром землетрясение всколыхнуло также греческий остров Крит.