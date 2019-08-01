США внесли до санкційного списку главу МЗС Ірану

США внесли міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до санкційного списку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Високопоставлені представники адміністрації заявили: рішення пов'язане з тим, що Заріф діє від імені верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, проти якого адміністрація ввела санкції в кінці червня.

Міністр фінансів Стівен Мнучін зазначив, що міністр "реалізує безрозсудний порядок денний верховного лідера Ірану і є основним представником режиму у всьому світі".

Відповідно до санкцій, уся "власність та інтереси у власності" Заріфа, якщо вони у нього є на території Сполучених Штатів, будуть заблоковані.

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Заріф відреагував на новину заявою, що у нього "немає власності або інтересів за межами Ірану".

Нові санкції щодо Заріфа можуть ще більше посилити напруженість між США та Іраном. У червні Тегеран назвав нові санкції США проти керівництва Ірану "кінцем дипломатії" та звинуватив Вашингтон у відмові від мирного шляху вирішення конфлікту.