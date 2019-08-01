США внесли в санкционный список главу МИД Ирана

США внесли министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Высокопоставленные представители администрации заявили: решение связано с тем, что Зариф действует от имени верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, против которого администрация ввела санкции в конце июня.

Министр финансов Стивен Мнучин отметил, что министр "реализует безрассудную повестку дня верховного лидера Ирана и является основным представителем режима во всем мире".

Согласно решению, вся "собственность и интересы в собственности" Зарифа, если они у него есть на территории Соединенных Штатов, будут заблокированы.

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Зариф отреагировал на новость заявлением, что у него "нет собственности или интересов за пределами Ирана".

Новые санкции в отношении Зарифа могут еще больше усилить напряженность между США и Ираном. В июне Тегеран назвал новые санкции США против руководства Ирана "концом дипломатии" и обвинил Вашингтон в отказе от мирного пути разрешения конфликта.