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Єврокомісія негативно відреагувала на санкції США щодо глави МЗС Ірану

Четвер, 1 серпня 2019, 13:17

У Європейській комісії висловили жаль з приводу внесення Сполученими Штатами глави МЗС Ірану до свого санкційного списку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у середу повідомив речник комісії із зовнішньополітичних питань.

"Ми висловлюємо жаль з приводу цього рішення", - зазначив він, відповідаючи на запитання, як у Єврокомісії можуть прокоментувати рішення Вашингтона у контексті переговорів щодо збереження іранської ядерної угоди.  

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"Зі свого боку ми продовжимо працювати із паном Заріфом як найвищим дипломатом Ірану та у контексті важливості збереження дипломатичних каналів", - додав представник Європейської комісії.

Нагадаємо, США внесли міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа до санкційного списку. Рішення пояснили тим, що Заріф діє від імені верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, проти якого адміністрація США ввела санкції наприкінці червня.

Відповідно до санкцій, уся "власність та інтереси у власності" Заріфа, якщо вони у нього є на території Сполучених Штатів, будуть заблоковані. Заріф відреагував на новину заявою, що у нього "немає власності або інтересів за межами Ірану".

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