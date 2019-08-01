Еврокомиссия негативно отреагировала на санкции США в отношении главы МИД Ирана

В Европейской комиссии выразили сожаление по поводу внесения Соединенными Штатами главы МИД Ирана в свой санкционный список.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе в среду сообщил представитель комиссии по внешнеполитическим вопросам.

"Мы выражаем сожаление по поводу этого решения", - отметил он, отвечая на вопрос, как в Еврокомиссии могут прокомментировать решение Вашингтона в контексте переговоров по сохранению иранской ядерной сделки.

Читайте также США внесли в санкционный список главу МИД Ирана

"Со своей стороны мы продолжим работать с господином Зарифом как с самым высоким дипломатом Ирана и в контексте важности сохранения дипломатических каналов", - добавил представитель Европейской комиссии.

Напомним, США внесли министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Решение объяснили тем, что Зариф действует от имени верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, против которого администрация США ввела санкции в конце июня.

Согласно санкциям, вся "собственность и интересы в собственности" Зарифа, если они у него есть на территории Соединенных Штатов, будут заблокированы. Зариф отреагировал на новость заявлением, что у него "нет собственности или интересов за пределами Ирана".