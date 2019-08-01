Влада Вільнюса сіє паніку навколо БелАЕС - голова МВС Литви

Міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас каже, що влада Вільнюса сіє паніку, проводячи навчальну евакуацію мешканців міста з імітацією аварії на Білоруській АЕС в Островці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Вони швидше, здається, лякають мешканців міста Вільнюса, сіють паніку, хоча по суті немає навіть теоретичного підґрунтя це робити", - сказав Місюнас.

Мерія Вільнюса повідомила, що проведе навчання з імітацією аварії на БелАЕС і евакуацією частини населення 5 вересня. Під час навчань буде зроблена спроба оцінити готовність групи муніципальних підприємств, інших служб до відповідних загроз. Імітуватимуть також і кібератаки.

Місюнас сказав, що Вільнюс не потрапляє у передбачену в планах 30-кілометрову зону навколо станції, з якої в разі аварії будуть евакуювати людей.

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За його словами, Вільнюс розташований в так званій 100-кілометровій зоні, де для порятунку мешканців передбачені інші дії. "Не можу ніяк виправдати брак компетентності. Або вони план не читали, або є якісь інші причини, важко сказати", - зазначив міністр. Політик сказав, що заплановані мерією навчання не узгоджували ні з МВС, ні з поліцією, ні з пожежно-рятувальною службою.

За його словами, Департамент протипожежної охорони і порятунку на початку жовтня проведе навчання щодо захисту населення в разі аварії на атомній станції.

"Це будуть нормальні навчання, з усіма органами місцевого самоврядування, які потрапляють в цю ситуацію. Зараз ми якраз розсилаємо заяви в органи місцевого самоврядування, узгодимо сценарії", - сказав Місюнас.

Директор адміністрації Вільнюського самоврядування Повилас Подярскіс сказав, що проводить навчання тому, що центральна влада мляво готується до введення БелАЕС в експлуатацію і до ймовірних інцидентів.

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За його словами, в гіршому випадку з Вільнюса доведеться евакуювати близько 50 тис. осіб. БелАЕС будується в Островці приблизно за 50 км від Вільнюса і менш ніж за 30 км від кордону Литви.

Введення в експлуатацію першого реактора станції заплановане на осінь цього року. Литовський уряд каже, що при будівництві БелАЕС не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Мета цього закону - обґрунтувати обмеження імпорту електроенергії. Уряд згодом затвердив план, як блокувати імпорт електроенергії, яка вироблятиметься на білоруській АЕС.