Власти Вильнюса сеют панику вокруг БелАЭС – глава МВД Литвы

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас говорит, что власти Вильнюса сеют панику, проводя учебную эвакуацию жителей города с имитацией аварии на Белорусской АЭС в Островце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Они скорее, кажется, пугают жителей Вильнюса, сеют панику, хотя по сути нет даже теоретических оснований это делать", - сказал Мисюнас.

Мэрия Вильнюса сообщила, что проведет учения с имитацией аварии на БелАЭС и эвакуацией части населения 5 сентября. Во время учений будет предпринята попытка оценить готовность группы муниципальных предприятий, других служб к угрозам. Имитировать будут и кибератаки.

Мисюнас сказал, что Вильнюс не попадает в предусмотренную в планах 30-километровую зону вокруг станции, из которой в случае аварии будут эвакуировать людей.

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По его словам, Вильнюс расположен в так называемой 100-километровой зоне, где для спасения жителей предусмотрены иные действия. "Не могу никак оправдать недостаток компетентности. Или они план не читали, или какие-то другие причины, трудно сказать", - отметил министр. Политик сказал, что запланированные мэрией учения не согласовывали ни с МВД, ни с полицией, ни с пожарно-спасательной службой.

По его словам, Департамент противопожарной охраны и спасения в начале октября проведет учения по защите населения в случае аварии на атомной станции.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис сказал, что проводит учения потому, что центральная власть вяло готовится к введению БелАЕС в эксплуатацию и к возможным инцидентам.

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По его словам, в худшем случае из Вильнюса придется эвакуировать около 50 тыс. человек. БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы.