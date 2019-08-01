Швейцарська пошта призупиняє доставку дронами після аварії в дитячому садку

Внаслідок аварії, що сталася близько до місця, де гралися діти, швейцарська поштова компанія Swiss Post призупинила використання безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише NOS.

Безпілотники використовуються для швидкого транспортування лабораторного матеріалу між лікарнями.

Дрон швейцарської пошти також розбився в січні. Тоді безпілотник здійснив безпечну посадку з парашутом. У травні безпілотник врізався вдруге, але цього разу він пошкодив парашут.

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Колосальна вага 10 кілограмів впала близько до групи дітей, які гралися в дитячому садку. Тому поштова компанія та виробник безпілотників вирішили поки що притримати безпілотники на землі та провести дослідження. Swiss Post повідомляє, що це тимчасове рішення. Безпілотники - це "незамінне доповнення", яке довело свою цінність.