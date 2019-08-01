Швейцарская почта приостанавливает доставку дронами после аварии в детском саду

В результате аварии, произошедшей близко к месту, где играли дети, швейцарская почтовая компания Swiss Post приостановила использование беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет NOS.

Беспилотники используются для быстрой транспортировки лабораторного материала между больницами.

Дрон швейцарской почты также разбился в январе. Тогда беспилотник совершил безопасную посадку с парашютом. В мае беспилотник врезался во второй раз, но на этот раз он повредил парашют.

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Вес 10 килограммов упал близко к группе детей, которые играли в детском саду. Поэтому почтовая компания и производитель беспилотников решили пока придержать беспилотники на земле и провести исследования. Swiss Post сообщает, что это временное решение. Беспилотники - это "незаменимое дополнение", которое доказало свою ценность.