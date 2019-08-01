Итальянская прокуратура считает, что тайная сделка партии власти с РФ не состоялась - СМИ

Прокуратура Милана, которая расследует подозрения, что человек, близкий к вице-премьер-министру Маттео Сальвини, обсуждал вопрос финансирования его партии за счет нефтяных откатов из России, считает, что октябрьская встреча в московском отеле была не первой по этому делу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA со ссылкой на источники.

Прокуроры считают, что операция, о которой якобы договаривались в Москве, так и не состоялась, сказали источники.

Следователи получили запись переговоров в гостинице "Метрополь" от издания L'Espresso. Разговор, вероятно, был записан на один из мобильных телефонов одного из присутствующих итальянцев, отметили источники.

Прокуроры Милана ранее ​​вызвали на допрос бывшего пресс-секретаря Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для ультраправой "Лиги" в около $ 65 миллионов.

Недавно СМИ сообщили о получении аудиозаписи московской встречи и опубликовали стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы, а Савойни пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Вице-премьер Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер "Лиги", отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Демократическая партия требует, чтобы Сальвини отчитался парламенту конкретно о "российском" деле.