У Італії розглядають формування уряду без Сальвіні

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці запропонував сформувати технічний уряд без ультраправої партії "Ліга", що може загрожувати амбіціям глави "Ліги" Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Інституційний уряд" складатимуть ліві та правоцентристські партії заради національної єдності, заявив Ренці 11 серпня.

Ті, хто вважає за краще грати з Італією на дострокових виборах у жовтні чи листопаді, ризикують передати "майбутнє наших дітей ультраправим", додав він.

"Ліга", яка входить в коаліцію з рухом "5 зірок", 9 серпня подала клопотання про недовіру уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який не належить до жодної партії, але близький до руху "5 зірок"

Голосування, ймовірно, спровокує вибори, на яких "Ліга" може розраховувати на 36% загальнодержавної підтримки, згідно з останніми опитуваннями.

Сальвіні вже оголосив, що вважає за краще будувати коаліцію з крайньо правою Fratelli d'Italia та / або партією колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі.

Нова коаліція потребує підтримки 161 сенаторів. Сьогодні у руху "5 зірок" є 107 сенаторів, а у "Ліги" - 58. Демократична партія має лише 51 сенатора. Це означає, що голоси потрібно знайти у менших партій або серед деяких сенаторів, які раніше покинули "5 зірок".

Ще одна проблема полягає в тому, що новий лідер демократів Нікола Цінгаретті виключив підтримку такої нової коаліції, того ж дня, коли її запропонував Ренці.

Тим не менш, демократи та рух "5 зірок" мають спільний інтерес до голосування за новий закон про виборчу реформу.

Тим часом ідея "технічного уряду президента Маттарелли" також набирає позиції. Прем'єр Джузеппе Конте вже запропонував цю ідею президенту Італії Серджіо Маттареллі 7 серпня.

За даними італійської газети La Stampa, серед можливих кандидатів на очільника технічного уряду називають Маріо Драгі, нинішнього директора Європейського центрального банку, а також Марту Картабію, професора і віцепрезидента Конституційного суду Італії.

Щоб обговорити майбутнє уряду Італії, в понеділок зберуться лідери політичних груп Сенату, керівники груп палати - на наступний день.