Сенат Італії вирішить, коли провести голосування за недовіру уряду

Голови політичних груп в Сенаті Італії зустрінуться в понеділок, щоб встановити дату проведення вотуму недовіри уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Права "Ліга", яка входить в коаліцію з "Рухом 5 зірок", подала клопотання про недовіру уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який не належить до жодної партії, але близький до "Руху 5 зірок"

Глава "Ліги" Маттео Сальвіні сподівається, що цей крок призведе до дострокових виборів і його прем’єрства.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у четвер, що Сальвіні повинен пояснити італійцям, чому він хоче повалити коаліційний уряд.

Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "Рухом 5 зірок", є високою через розбіжності з низки питань.

Останній камінь спотикання – відхилення у Сенаті заклику "Руху 5 зірок" припинити будівництво високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином, яке підтримує "Ліга".

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