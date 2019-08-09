Сенат Італії вирішить, коли провести голосування за недовіру уряду
Голови політичних груп в Сенаті Італії зустрінуться в понеділок, щоб встановити дату проведення вотуму недовіри уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Права "Ліга", яка входить в коаліцію з "Рухом 5 зірок", подала клопотання про недовіру уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який не належить до жодної партії, але близький до "Руху 5 зірок"
Глава "Ліги" Маттео Сальвіні сподівається, що цей крок призведе до дострокових виборів і його прем’єрства.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у четвер, що Сальвіні повинен пояснити італійцям, чому він хоче повалити коаліційний уряд.
Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "Рухом 5 зірок", є високою через розбіжності з низки питань.
Останній камінь спотикання – відхилення у Сенаті заклику "Руху 5 зірок" припинити будівництво високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином, яке підтримує "Ліга".
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