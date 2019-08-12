В Италии рассматривают формирование правительства без Сальвини

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил сформировать техническое правительство без ультраправой партии "Лига", что может угрожать амбициям главы "Лиги" Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Институциональное правительство" будут составлять левые и правоцентристские партии ради национального единства, заявил Ренци 11 августа.

Те, кто предпочитает "играть с Италией на досрочных выборах" в октябре или ноябре, рискуют передать "будущее наших детей ультраправым", добавил он.

"Лига", которая входит в коалицию с "Движением 5 звезд", 9 августа подала ходатайство о недоверии правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который не относится ни к одной партии, но близок к "Движению 5 звезд"

Голосование, вероятно, спровоцирует выборы, на которых "Лига" может рассчитывать на 36% общегосударственной поддержки, согласно последним опросам.

Сальвини уже объявил, что предпочитает строить коалицию с крайне правой Fratelli d'Italia и/или партией бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Новая коалиция нуждается в поддержке 161 сенаторов. Сегодня у "Движения 5 звезд" - 107 сенаторов, а у "Лиги" - 58. Демократическая партия имеет лишь 51 сенатора. Это означает, что голоса нужно найти у меньших партий или среди некоторых сенаторов, ранее покинувших "5 звезд".

Еще одна проблема заключается в том, что новый лидер демократов Никола Дзингаретти исключил поддержку такой новой коалиции в тот же день, когда ее предложил Ренци.

Тем не менее, у демократов и "Движения 5 звезд" есть общий интерес к голосованию за новый закон об избирательной реформе.

Между тем идея "технического правительства президента Маттареллы" также набирает позиции. Премьер Джузеппе Конте уже предложил эту идею президенту Италии Серджо Маттарелле 7 августа.

По данным итальянской газеты La Stampa, среди возможных кандидатов на пост главы технического правительства называют Марио Драги, нынешнего директора Европейского центрального банка, а также Марту Картабию, профессора и вице-президента Конституционного суда Италии.

Чтобы обсудить будущее правительства Италии, в понедельник соберутся лидеры политических групп Сената, а руководители групп палаты - на следующий день.