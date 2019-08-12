Німця затримали через рюкзак з підробленими бомбами в Цюриху

Поліція Швейцарії повідомила про затримання німця у зв'язку з інцидентом з фейковими бомбами, залишеними в рюкзаку біля місця проведення великого музичного параду техно в Цюриху в суботу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У понеділок поліція кантону Цюрих повідомила, що власник рюкзака - 31-річний підозрюваний, який живе у Швейцарії.

Підозрюваний, імені якого не називають, був затриманий в неділю пізно ввечері в своєму будинку в сусідньому кантоні Ааргау.

35-річного швейцарця, якого спочатку затримували у справі, звільнили.

Слідчі все ще намагаються встановити мотив, через який підозрюваний міг створити підроблені бомби та залишити сумку поруч з вуличним парадом. Проте, як зазначила поліція, "ідеологічного тла" за його діями не виявили.