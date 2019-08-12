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Немца задержали за рюкзак с поддельными бомбами в Цюрихе

Понедельник, 12 августа 2019, 13:25

Полиция Швейцарии сообщила о задержании немца в связи с инцидентом с фейковыми бомбами, оставленными в рюкзаке возле места проведения большого музыкального технопарада в Цюрихе в субботу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В понедельник полиция кантона Цюрих сообщила, что владелец рюкзака - 31-летний подозреваемый, который живет в Швейцарии.

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Подозреваемый, имя которого не называется, был задержан в воскресенье поздно вечером в своем доме в соседнем кантоне Ааргау.

35-летнего швейцарца, которого сначала задерживали по этому делу, освободили.

Следователи все еще пытаются установить мотив, по который подозреваемый мог создать поддельные бомбы и оставить сумку рядом с уличным парадом. Однако, как отметила полиция, "идеологического фона" за его действиями не обнаружили.

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