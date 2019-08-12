У Раді Європи розкритикували парламент Німеччини за брак боротьби з хабарництвом

У Раді Європи розкритикували парламент Німеччини за те, що він не докладає достатньо зусиль для реалізації рекомендацій щодо боротьби з хабарництвом від 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у понеділок, 12 серпня, звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

GRECO дала "глобально незадовільну" оцінку німецькому парламенту і вирішила застосувати процедуру притягнення до відповідальності. Це означає, що німецька делегація повинна до 20 червня 2020 року надати звіт про хід виконання рекомендацій.

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У звіті, ухваленому в березні 2017 року, GRECO згадала про позитивні кроки, зроблені для виконання рекомендацій 2015 року щодо прокурорів і суддів, але вже зазначила незначний прогрес щодо членів парламенту Німеччини.

Опублікований сьогодні звіт підтверджує відсутність прогресу, оскільки жодна з чотирьох рекомендацій щодо запобігання корупції щодо членів парламенту не була повністю виконана на сьогодні.

Критика GRECO стосується недоліків у реєстрації лобістів та інших третіх осіб, які прагнуть впливати на роботу парламенту, та пізньої публікації законопроєктів.

Група також висловила розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу в тому, щоб законодавці розкривали потенційний конфлікт інтересів між приватними справами та парламентськими обов'язками.